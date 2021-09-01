خبير سعودي : مشروع خليجي واخر سعودي لربط الكهرباء بالعراق

2021/09/01 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية محمد بن صقر السلمي ان : هناك توجها سعوديا لدعم العراق وأهله.وقال السلمي في تصريح متلفز ان : ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور العراق.واضاف ان : هناك مشروعا خليجيا واخر سعودي لربط الكهرباء بالعراق .واشار السلمي الى : وجود رغبة سعودية لاعادة العراق دوره السيادي..مبينا ان كبار رجال الأعمال السعوديين يفكرون بالاستثمار في العراق وهم بحاجة إلى ضمانات منها انهاء البيروقراطية وخلق بيئة أمنة.وتابع : نسعى لتجاوز الخلافات مع ايران..لكن حجم الخلافات محورية..ونريد عملا فعليا من ايران بإيقاف الطائرات المسيرة والصواريخ ضد السعودية من اليمن ودعم الحوثيين ليكون هناك حوار واضح معها.وقال السلمي : نريد أن نستمع للعراقيين بشكل مباشر وليس عبر الاعلام لتكون الصورة واضحة./انتهى3

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