البدء بتوزيع رواتب الحماية الاجتماعية

2021/09/01 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مصرف الرافدين توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء.وذكر في بيان مقتضب ان : توزيع الرواتب عن طريق البطاقة الالكترونية./انتهى3

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