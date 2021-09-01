2021/09/01 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت قوة أمنية، اليوم الاربعاء، القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة في واسط.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكنت مفارز مديرية شرطة محافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بقضايا مختلفة في واسط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بقضايا مختلفة في واسط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين بقضايا مختلفة في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).