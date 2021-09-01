النفط تعلن الاتفاق على ضخ “الزيادة التدريجية” بدءاً من تشرين الاول

2021/09/01 | 22:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، الاربعاء، عن الاتفاق على ضخ الزيادة التدريجية اعتباراً من تشرين الاول، مؤكداً دعم العراق لجميع الاتفاقات التي تؤدي لاستقرار السوق النفطية.وقال اسماعيل بعد انتهاء اجتماع (اوبك +)، إن “اتفاقات خفض الانتاج وضخ الزيادات التدريجية المدروسة للسوق النفطية قد ادت الى احتواء الفوضى التي تسببت …

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