2021/09/01 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع حريق في الكرادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في الكرادة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).