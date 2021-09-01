بعد تعرض لإحدى النقاط الأمنية.. استنفار أمني بـ

2021/09/01 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىافاد مصدر أمنى في ديالى، اليوم الأربعاء، بدخول القوات الأمنية بحالة الاستنفار في حوض شيخ بابا شمال شرق بعقوبة بعد تعرض إرهابي لاحد النقاط الأمنية يوم امس.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية الماسكة لمحيط حوض شيخ بابا(75كم شمال شرق بعقوبة) دخلت حالة الاستنفار الامني بعد تعرض ارهابي استهدف احدى نقاط الفرقة الاولى للجيش العراقي في ساعة متأخرة من مساء يوم امس قبل احباطه".

واضاف ان "الاستنفار اجراء وقائي تحسبا لأي هجمات او خروقات خاصة وان الخلايا النائمة تستغل الليل في شن هجماتها من قبل القنص بالدرجة الاولى في استهداف مقاتلي النقاط الأمنية"، مشيرا الى ان "التشديد الامني شمل كل النقاط دون استثناء".

واشار الى ان" الوضع تحت السيطرة وهناك سلسلة اجراءات ستتخذ من اجل طمأنة الاهالي في قرى شيخ بابا".

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