القبض على عصابة تهريب وبيع احد اطفال الموصل

2021/09/01 | 23:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد القبض على ثلاثة متهمين كانوا يرومون بيع (طفل) في منطقة الكرادة.وذكرت القيادة في بيان : ان قوة مشتركة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ، القت القبض على ثلاثة متهمين بينهم امرأة كانوا يرومون بيع الطفل (ج.أ.ج) من سكنة محافظة (نينوى).بعد كمين محكم نصب لهم في منطقة الكرادة ببغداد بالجرم المشهود./انتهى3

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