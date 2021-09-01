وزير الخارجية: مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة سيكون نواةً لمُؤتمرات أخرى تحت نفس العنوان لتشمل قضايا إقليميّة أوسع

2021/09/01 | 23:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد وزير الخارجية فؤاد حسين ان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة سيكون نواةً لمُؤتمرات أخرى تحت نفس العنوان لتشمل قضايا إقليميّة أوسع .واستعرض الوزير خلال مشاركته في حلقة نقاشية في مُنتدى ألباخ للأمن والتعاون في النمسا بحسب بيان لوزارة الخارجية , الرؤية الإستراتيجيّة المستقبليّة للحكومة العراقيَّة في عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ".واكد وزير الخارجية ان ,مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة سيكون نواةً لمُؤتمرات أخرى تحت نفس العنوان لتشمل قضايا إقليميّة أوسع، هدفها استتباب الأمن والاستقرار الإقليميين عبر التعاون السياسيّ، والشراكات الاقتصاديّة، والتنسيق في جُهُود دول المنطقة على المستوى الدوليّ "./انتهى2

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