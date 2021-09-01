2021/09/01 | 23:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9ySt-IoqCKM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل نديم الجابري: العراقيون يقبلون بنسبة 50% من نزاهة الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل نديم الجابري: العراقيون يقبلون بنسبة 50% من نزاهة الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).