باحث في الشأن السياسي: القوات الامريكية هي من فتحت باب النهب والسلب في الشارع لعراقي

2021/09/01 | 23:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الباحث في الشأن السياسي، حسين السلطاني، اليوم الاربعاء، القوات الامريكية هي من فتحت باب النهب والسلب في الشارع العراقي، لافتا انه لا يوجد مجتمع حي يقبل بالاحتلال خصوصا وان المحتل يقف وراء نسبة كبير من مشاكل البلد.وقال السلطاني لبرنامج حصاد الايام، ان “العامل الاساس في حسم المعركة والداعم الرئيسي للجيش العراقي هو […]

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