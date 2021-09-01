اندلاع حريق داخل احد المعامل في منطقة الكرادة وسط بغداد

2021/09/01 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اندلاع حادث حريق داخل معمل في منطقة الكرادة وسط بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان "حادث حريق اندلع داخل معمل جبس ليز المكون من أربعة طوابق في ساحة 52 بمنطقة الكرادة".واضافت، ان "الحريق اندلع داخل خط الانتاج، وفرق الدفاع المدني تحاول كسر الاقفال وتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر للمعمل بمشاركة اكثر من 6 فرق اطفاء وانقاذ وعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية" .

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