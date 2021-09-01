رئاسة مجلس النواب تعلق علی قانون الخدمة الالزامیة 'تاخر اصدارها كثیرا'

2021/09/01 | 23:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كد مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون المكونات، عماد يوخنا، الاربعاء، امكانية وصول راتب المنتسب في الخدمة الالزامية الى 750 الف دينار شهريا، مشيرا الى ان مشروع القانون لا زال في مراحله الاولية، وقد تاخر اصدارها كثيرا رغم كونها مادة دستورية.

وقال يوخنا في تصريح خاص لـ NRT، اليوم (1 ايلول 2021)، ان "قانون الخدمة الالزامية قد تم طرحه في الدورات السابقة لمجلس الوزراء ومناقشته لعدة مرات دون التوصل الى اقراره بسبب التدخلات السياسية".

واضاف، ان "حكومة الكاظمي وافقت من حيث المبدأ على القانون وهذا لايعني كونه جاهزا للإقرار، وكل التسريبات المنشورة في االعلام هي اراء مسبقة، او ربما تكون مقترحات لوزارة الدفاع او وزارات اخرى".

واوضح يوخنا، ان "الراتب ليس نقطة جوهرية في مشروع القانون، لان اقل راتب غي الدولة العراقية هو 400 الى 500 الف دينار، الجندي راح يضاف عليه مخصصات طعام وبعض المسائل الاخرى مثل الكسوة وغيرها، فيصل لاراتب الى 750 الف دينار، هو راتب معقول ومنطقي وقد يكون في الحقيقة قليلا بالنسبة للخدمة الالزامية".

وتابع، انه "الحكومة لا تمتلك نسخة من مشروع قانون الخدمة الالزامية، وحتى ان قرار الحكومة هو من حيث المبدأ، هم وافقوا فقط على تشريع القانون، ويجب ان يكلفوا اللجنة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء لاعداد مشروع القانون، وفي حينها سيكون لدينا اطلاع على فقرات المشروع ليصل البرلمان وبأخذ طريقة للتشريع".

وقال ايضا، ان "الخدمة الالزامية هي مادة دستورية ويجب ان يشرع بقانون، وقد تأخر اصدارها كثيرا".

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