العراق یزید من صادراته النفطیة اعتبارا من الشهر المقبل

2021/09/01 | 23:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، موافقة العراق على ضخ الزيادة التدريجية وفق اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط ودول من خارج المنظمة (اوبك بلاس) والتي تقدر بـ(400 ألف برميل) باليوم اعتبارا من تشرين الأول.

وقال وزير النفط احسان عبدالجبار في تصريح صحفي تابعه NRT، اليوم (1 ايلول 2021)، انه "ستبقى السوق النفطية خاضعة لمراقبة الدول الأعضاء في (اوبك) و(اوبك بلاس) من أجل رصد المتغيرات وطريقة التعاطي السليم معها".

وقد اكد عبدالجبار دعم بغداد لجميع الاتفاقات التي تؤدي إلى استقرار السوق النفطية.

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