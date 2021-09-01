الموسوي: الحشد الشعبي “قوة” ساندة للقوات الامنية

2021/09/01 | 23:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مرشح تحالف الفتح عن محافظة بغداد، (الدائرة الثالثة، تسلسل 46)، قحطان الموسوي، اليوم الاربعاء، من اولويات التحالف اقناع الكتل في موضوع الدفاع عن الحشد، لافتا ان الحشد الشعبي كان قوة ساندة للقوات الامنية وهو مكون من كل المكونات.وقال الموسوي لبرنامج حصاد الايام ان “الحشد الشعبي كان قوة ساندة للقوات الامنية وهو مكون […]

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