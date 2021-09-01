العفو الدولية تدعو تونس للتحقيق بعملية

2021/09/01 | 23:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان تونس، الأربعاء، إلى التحقيق في عملية تسليم "اللاجئ السياسي" سليمان بوحفص إلى بلاده الجزائر، واصفة العملية ب"الخطيرة جدا".

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