قيادة العمليات المشتركة: قانون التجنيد الإلزامي مهم جدا لإدامة زخم القوات الأمنية

2021/09/01 | 23:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت قيادة العمليات المشتركة، تفاصيل قانون الخدمة الإلزامي، فيما أكدت جاهزيتها لتطبيقه حال إقراره.

المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي قال إن قانون التجنيد الإلزامي مهم جدا لإدامة زخم القوات الأمنية وزج دماء شابة جديدة في وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة والوزارات الأمنية الاخرى، مبينا أن هذا القانون سيرفع من قدرات القوات الأمنية وسوف يكون دافعا للعمل بإمكانيات وقدرات عالية جدا وحافزا قويا لدحر الإرهاب.

وتابع أن القانون رفع الى مجلس النواب ويتضمن تسلسلا عمريا إضافة الى اختلاف الخدمة من ناحية الشهادة بالنسبة الى خريج الإعدادية او البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه.

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