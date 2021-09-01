وفد من وزارة الموارد المائية سيزور تركيا لبحث وتقاسم الضرر في فترات شح

2021/09/01 | 23:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الموارد المائية، أن وفداً تفاوضياً عالي المستوى برئاسة وزيرها مهدي رشيد الحمداني، سيزور تركيا، خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال المباحثات والمفاوضات في ملف المياه.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي أن المحاور الرئيسة للملف، تتعلق بالتنسيق المشترك بين العراق وتركيا وسوريا وتقاسم الضرر في فترات شح المياه، إضافة إلى موضوع الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات والبروتكول المشترك بين العراق وتركيا فيما يتعلق بنهر دجلة وإنشاء المركز البحثي.

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