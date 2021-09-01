أمانة بغداد تبحث مع وفد من العتبة الحسينية التعاون المشترك في 3 مجالات

2021/09/01 | 23:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث امين بغداد علاء معن، الاربعاء، مع وفد العتبة الحسينية سبل التعاون المشترك في المجالات الخدمية والثقافية والانسانية.

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وذكر بيان للامانة تلقى "ناس" نسخة منه (1 ايلول 2021)، ان " امين بغداد التقى وفداً من العتبة الحسينية المقدسة بمكتبه لبحث التعاون المشترك كما ابدى اعجابه بالمشاريع الحيوية التي نفذتها العتبة في عدد من المحافظات العراقية والمنهج الذي تعمل فيه في بث روح التسامح والتعايش السلمي عملا بتوجهات المرجع الاعلى سماحة السيد علي السيستاني".

واضاف ان "امين بغداد بين خلال لقائه وفد العتبة، ان ملحمة الامام الحسين صرخة مدوية في الضمير الانساني تتجسد فيها مآثر البطولة ورفض الظلم"، مشيراً الى ان "امانة بغداد قامت بنصب لوحات فنية في مختلف مناطق العاصمة بغداد احتفاء بذكرى عاشوراء الخالدة ".

وأكد معن أن "الامانة تثمن الجهود التي تقوم بها العتبة من مشاريع خدمية وانسانية".

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