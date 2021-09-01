2021/09/01 | 23:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ef1As0xTn1E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قانون خدمة العَلَم.. بين من يجد فيه حلا لمشكلة إنخفاض منسوب الوطنية ومن يعتقد بلا جدواه) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قانون خدمة العَلَم.. بين من يجد فيه حلا لمشكلة إنخفاض منسوب الوطنية ومن يعتقد بلا جدواه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).