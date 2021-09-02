مسعود أوزيل يلتقي أمير قطر.. ويثير تفاعلا بعد كشفه المنتخب الذي سيشجعه بكأس العالم

2021/09/01 | 23:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى نجم كرة القدم الألماني مسعود أوزيل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وفقا للقطات مصورة جرى تناقلها عبر موقع تويتر، وأثارت حالة من التفاعل.

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