ماذا يعني (المسرح المعاصر)؟ - سامي عبد الحميد

2021/09/02 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد أضافت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الدورة السابقة كلمة (المعاصر) فصار عنوان المهرجان كالتالي (مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر) وعقدت دورته الرابعة والعشرون آواخر شهر أيلول هذا العام .وبقيت أتساءل عن المقصود بالمسرح المعاصر هل المقصود به ما يقدم في الزمن الحاضر من مسرحيات كتبت نصوصها خلاله؟ هل المقصود تناول المسرح في بلدان العالم موضوعات تخص الحياة في هذا الزمن؟ ......





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