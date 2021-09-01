2021/09/02 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الأربعاء، إن الإدارة الأميركية ليست على عجلة من أمرها للاعتراف بحركة طالبان.

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