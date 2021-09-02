وزير العمل يعلن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر ايلول

2021/09/02 | 00:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الأربعاء، اطلاق مبالغ الاعانة الاجتماعية لشهر ايلول الحالي لأكثر من مليون و(427) الف اسرة في بغداد والمحافظات بمبلغ يصل الى (304) مليار دينار، داعيا الاسر المستفيدة الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام مبالغ الاعانة.

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من جهتها قالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد ان مجموع الاسر التي يعيلها رجل بلغت اكثر من (996) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (240) مليار دينار ، فيما بلغ عدد الاسر التي تعيلها امرأة اكثر من (431) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (64) مليار دينار.

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