العراق يعلن تنفيذ إلتزاماته الخاصة بمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية

2021/09/02 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد العراق اليوم الأربعاء، أنه تمكن من تنفيذ التزاماته بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية في وقت مبكر، لاسيما فيما يتعلق بتدمير البرنامج الكيماوي السابق.

وذكرت المنظمة في بيان من مقرها بمدينة الهاي الهولندية، أن "نائب وزير الشؤون القانونية والمتعددة الأطراف في العراق قحطان الجنابي التقى اليوم، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس".

وأضافت، أن "أرياس بحث خلال اللقاء مع الجنابي التقدم المحرز في تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية كما رحب بفرصة مناقشة مجالات التعاون مع الحكومة العراقية للقضاء على استخدام الأسلحة الكيماوية والتهديد بها وعودة ظهورها".

من جانبه، أكد الجنابي أن "الحكومة العراقية تدعم أي جهود دولية تهدف إلى منع استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص".

وأضاف الجنابي "على الرغم من التحديات الهائلة التي واجهها العراق فقد تمكن من تنفيذ التزاماته بموجب المعاهدة في وقت مبكر حيث أعلن عن تدمير مخلفات البرنامج الكيماوي السابق وأصدر شهادة من المدير العام للمنظمة بهذا المعنى في مارس 2018".

وأشار البيان الى أن "العراق عضو نشط في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ يناير 2009".

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