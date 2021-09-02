حریق یلتهم معملا وسط بغداد وفرق الاطفاء تكافح لاخمادها

2021/09/02 | 00:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، اندلاع حادث حريق داخل معمل في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (1 ايلول 2021)، ان "حادث حريق اندلع داخل معمل جبس ليز المكون من أربعة طوابق في ساحة 52 بمنطقة الكرادة".

واضافت، ان "الحريق اندلع داخل خط الانتاج، وفرق الدفاع المدني تحاول كسر الاقفال وتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر للمعمل بمشاركة اكثر من 6 فرق اطفاء وانقاذ وعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية".

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