2021/09/02 | 00:20 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مخلفات الحروب تعصف بأطفال العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uqvyAcYXB5o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مخلفات الحروب تعصف بأطفال العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مخلفات الحروب تعصف بأطفال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).