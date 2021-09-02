2021/09/02 | 00:20 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اختلفت التوقعات وتوحدت الدعوات بفوز المنتخب العراقي على نظيره الكوري #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2BHpvdllR0g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اختلفت التوقعات وتوحدت الدعوات بفوز المنتخب العراقي على نظيره الكوري #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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