2021/09/02 | 00:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WQHMYGvdUD0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محل أنتيكة في غزة يُحارب للحفاظ على القطع التراثية القديمة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محل أنتيكة في غزة يُحارب للحفاظ على القطع التراثية القديمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).