2021/09/02 | 00:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رونالدو أنقذ منتخب بلاده من خسارة محققة وسجّل هدفين في وقت متأخر من المباراة.

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