"كنت أرتجف".. مذيعة أفغانية تروى تفاصيل مقابلة مفاجئة مع مسؤول من طالبان

2021/09/02 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يوم 17 أغسطس، لم تعلم مقدمة الأخبار الأفغانية، بهيشتا أرغاند (22 عاما)، أنها ستجبر على مواجهة أكبر مخاوفها في بث مباشر على شاشة التلفزيون، عندما فوجئت بمسؤول من حركة طالبان أمامها في استوديو الأخبار.

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