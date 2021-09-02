القواعد العشرون للظفر برفيق العمر الحنون - جواد كاظم غلوم

2021/09/02 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_كاظم_غلوم " القراءة للنساء أولا ..



ويليهنّ الرجال "لنكن على يقين ان هناك فتياتٌ لسْنَ مرغوباتٍ من كثيرٍ من الرّجال لأنّ الرّجال عموماً يبحثون عن صفاتٍ أساسيّةٍ في شريكة الحياة قد تكون الفتاة المعنيّة غافلةً عن بعضها .هنا نقدّم لكِ سيدتي مجموعةً من النّصائح أضمن انها تساعدكِ في إيجاد الشّريك الملائم ليرافقك في رحلة العمر وأنت هانئة وسعيدة :1.



إذا كنت تجدين جمالكِ الخارجيّ ليس كافياً ليجذب الرّجل ......





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