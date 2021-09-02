بالتصفيات المؤهلة لكاس العالم.. رونالدو ينقذ البرتغال من خسارة امام ايرلندا

2021/09/02 | 01:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تعادل منتخب البرتغال على ارضه وبين جماهيره بصعبة امام منتخب ايرلندا بهدف لمثله.واضاع رونالدو ضربة جزاء في الدقيقة 10 .وتقدم منتخب ايرلندا بهدف في الدقيقة 45 عن طريق جون اغان ..وتعادل المنتخب البرتغالي عن طريق رونالدو في الدقيقة 89 من المباراة التي جرت ضمن مباريات الجوزلة الرابعة للمجموعة الاولى المؤهلة لكاس العالم في قطر 2022.ورغم التعادل يحتل منتخب البرتغال، صدارة المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، وذلك بفوزه على آذربيجان ولوكسمبورغ، والتعادل مع صربيا./انتهى3

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