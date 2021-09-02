رحلت -القديسة- أمي.. - حسن أحراث

2021/09/02 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث رحلت فجأة وفي غفلة منا جميعا..اختارت المناسبة بعناية، أجواء ذكرى استشهاد رفيقينا بوبكر الدريدي ومصطفى بلهواري..ربما في رحيلها رسالة، رسالة عتاب..



رسالة حب..ربما ترصدها غدر الزمان أو سئمت بؤس الخطاب..رحلت "القديسة" في الصباح الباكر من يوم الأحد 29 غشت 2021.



رحلت "القديسة" والدتي..وحتى إذا لم "يُقدسك" أحد، "أقدسك" أنا، وفاء واعترافا..لماذا؟كان نصيبها في صمودي راجحا..< ......





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