عقليات وأخلاق بعض أصحاب التعليقات على الكُتاب والكاتبات - منى حلمي

2021/09/02 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي عقليات وأخلاق بعض أصحاب التعليقات على الكُتاب والكاتبات ------------------------------------------- منذ بدأت الوعى بذاتى ، لا أصنفها ضمن النساء " المتشائمات " ، على اعتبار أن " التشاؤم " ، ليس توقع الخير .



ولست أصنف نفسى أيضا ، ضمن النساء " المتفائلات " ، اذا كان التفاؤل يعنى الايمان الراسخ الذى لا يتزعزع بأن " الغ ......





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