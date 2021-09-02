المصالحة الفلسطينية والاستفادة من التجارب الدولية - نهاد ابو غوش

2021/09/02 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش يميل معظم المتداخلين إلى التركيز على الخصوصية الفلسطينية، وكأن الاستفادة من التجارب الأخرى غير ممكنة أو محدودة الفائدة، في رايي أن الخصوصية يجب أن تستند إلى طابع الصراع الذي يخوضه شعبنا والمرحلة التي نعيشها وهي مرحلة تحرر وطني وليست بالطبع مرحلة تقاسم النفوذ والامتيازات والحصص في سلطة خاضعة للاحتلال، قانون التحرر الوطني يؤكد استحالة الانتصار دون وحدة وطنية، وهو يفرض وحدة جميع قوى الشعب مهما كانت ا ......





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