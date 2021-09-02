2021/09/02 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوبيز في عرض أزياء دولشي أند غابانا { لوس انجلوس – وكالات – ابهرت النجمة العالمية الشهيرة جينيفر لوبيز المتابعين وأنظار المصورين والحضور خلال إطلالتها الملكية لدى حضورها عرض أزياء دولشي أند غابانا في فينيسيا بإيطاليا مساء الأحد.لوبيز اختارت كاب أخضر حرير زهري تحته توب قصيرة وصلت إلى تحت البطن، فوق سروال أسود مطبع بالأزهار […]

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