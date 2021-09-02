2021/09/02 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (كلام الناس) يستطلع الواقع الخدمي في السماوة مواطنون يتساءلون عن سبب عدم إستكمال المجسّر الكبير المثنى – سعدون الجابري أجرى برنامج ( كلام الناس) الذي تقدمه قنـــــــــــــــاة (الشرقية) أستطلاعاً إستقصائياً عن واقع الخدمات في مركز مدينة السماوة بمحافظة المثنى..كاميرات البرنامج وثقت التقصير بالخدمات من ماء وكهرباء ونظافة وبنى تحتية ..وخدمات صحيـــــة قليلة ، […]

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