2021/09/02 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طافش تحث على جعل المتعة والمرح من الأولويات دمشق – الزمان أشعلت الممثلة السورية نسرين طافش مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد لها برفقة ابنة اختها لارا حامد.شاركت طافش متابعيها عبر موقع (إنستغرام) مقطع فيديو يجمعها بحامد أثناء تأديتهما رقصة هيب هوب مشتركة مُرتديات إطلالات متشابهة، حيث ارتدتا بنطال جينز أزرق ضيق ممزَّق وتوب […]

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