تقرير: الولايات المتحدة أتلفت 15 مليون جرعة من لقاحات كورونا منذ مارس

2021/09/02 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتلفت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 15,1 مليون جرعة من اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 منذ الأول من مارس، وفقاً لتقرير بثّته "إن بي سي نيوز" الأربعاء.

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