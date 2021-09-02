تلميذ يقتل زميله في مدرسة أميركية

2021/09/02 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل تلميذ بالرصاص في إطلاق نار وقع في مدرسته الثانوية في ولاية نورث كارولاينا الأميركية، الأربعاء، وفقا لما أعلنت شرطة الولاية الواقعة جنوبي الولايات المتحدة.

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