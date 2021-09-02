2021/09/02 | 03:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تسجيل هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل تشيلي.وحدد مركز الهزة على بعد 94.5 كم من مدينة كوبيابو، وعمق 16.1 كم.وفي وقت سابق من امس الأربعاء، سجل علماء الزلازل هزة قوتها 4.9 درجة في جنوب غرب تايوان.المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية بقوة 5.6 درجة تضرب سواحل تشيلي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية بقوة 5.6 درجة تضرب سواحل تشيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).