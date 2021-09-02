وزير الدفاع ورئيس الأركان الأميركيان الغاضبان والمتألمان يتعهدان “استخلاص العبر” من حرب أفغانستان

2021/09/02 | 03:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (إلى اليسار) ورئيس الاركان في البنتاغون، في 1 أيلول/سبتمبر 2021 © ا ف ب سول لوب واشنطن (أ ف ب) – تعهّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي خلال مؤتمر صحافي مشترك الأربعاء “استخلاص العبر” من حرب أفغانستان، مؤكّدين أنّهما يشعران […]

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