بداية صعبة للفراعنة وليبيا في تصفيات مونديال قطر

2021/09/02 | 04:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب المصري فوزا صعبا، في المجموعة السادسة، على ضيفه الأنغولي 1-صفر بملعب الدفاع الجوي في القاهرة سجله لاعب وسط الأهلي محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء.

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