"سعيدة وقلقة".. قطر وجهة للدول الباحثة عن نفوذ في أفغانستان

2021/09/02 | 05:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعبت قطر دورا محوريا في إجلاء القوات الأميركية ومواطني الدول الحليفة والمتعاونين معها من أفغانستان، منذ بدء عمليات الإخلاء المرتبطة بسيطرة حركة طالبان على البلاد، وباتت مؤخرا الموقع الأنسب للولايات المتحدة ولبعض القوى الغربية لنقل بعثاتها الدبلوماسية إليها من كابول.

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