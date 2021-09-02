2021/09/02 | 06:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقتل كويتية على يد شقيقها ردود فعل واسعة بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل هاشتاغ #جريمة_تيماء متصدرا لموقع تويتر في الكويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("جريمة تيماء" تهز الكويت.. نحر شقيقته وسلم نفسه للشرطة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("جريمة تيماء" تهز الكويت.. نحر شقيقته وسلم نفسه للشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).