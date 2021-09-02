2021/09/02 | 06:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت منظمة هيومين رايتس ووتش الحقوقية، السلطات في المملكة العربية السعودية حول وضع العمالة اليمنية في المملكة قائلة إن "العمال اليمنيون معرضون لخطر الإعادة القسرية الجماعية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة تهاجم السعودية حول وضع العمالة اليمنية.. وأمير يرد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة تهاجم السعودية حول وضع العمالة اليمنية.. وأمير يرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).