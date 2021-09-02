مصر تفوز على انغولا في افتتاح تصفيات كأس العالم بكرة القدم

2021/09/02 | 07:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حقق منتخب مصر فوزا صعبا على منتخب انغولا بهدف وحيد ضد لاشيئ، في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب الدفاع الجوي في اطار منافسات الجولة الاولى للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.سجل هدف المنتخب المصري الوحيد محمد مجدي افشة من ركلة جزاء حصل عليها احمد ابو الفتوح الذي تعرض لعرقلة من مدافع انغولا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة من الشوط الاول .وبهذه النتيجة حصد المنتخب المصري اول 3 نقاط في تصفيات امم افريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.وسيستضيف منتخب الغابون نظيره المصري في المباراة المقبلة ضمن التصفيات ذاتها في الخامس من ايلول الحالي ./انتهى2

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