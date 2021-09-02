رونالدو ينفرد بصدارة هدافي منتخبات العالم برصيد 111 هدفا

2021/09/02 | 07:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عبر النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال عن سعادته البالغة بتحقيق رقم قياسي جديد، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية، بعد أن قاد منتخب بلاده لتحقيق فوز قاتل على ضيفه منتخب إيرلندا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، علي ملعب "الجارفي" بمدينة فارو، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بتصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.وتمكن النجم كريستيانو رونالدو من تسجيل هدفي منتخب البرتغال في الدقيقتين 89 والخامسة من الوقت بدل الضائع، من ضربتي رأس، ليصل إلى هدفه الدولي رقم 111 وينفرد بصدارة هدافي منتخبات العالم، التى كان يتقاسمها مع الإيراني علي دائي، وذلك في مباراته الدولية رقم 180 برصيد 109 اهداف قبل انطلاق اللقاء ".وقال رونالدو في تصريحات عقب نهاية المباراة: " انا سعيد للغاية وهو رقم آخر أضعه في المتحف".وتابع رونالدو : "أنا سعيد للغاية، لدي بضع سنوات أخرى من مسيرتي وما زلت أريد التألق واللعب في أفضل دوري كرة قدم في العالم، أهدي الفوز الليلة إلى الفريق بأكمله ولجميع البرتغاليين وللعائلة".وواصل قائلا: "أنا سعيد للغاية، ليس فقط لأنني حطمت الرقم القياسي، ولكن للحظة الخاصة التي مررنا بها، يجب أن أقدر ما فعله الفريق، لقد آمنا حتى النهاية وأنا جد مسرور".وعن إهداره لركلة الجزاء، قال رونالدو: "إنه جزء من اللعبة وجزء من العمل، أحيانًا تسجل، وأحيانًا ترتكب خطأ".وتسلم كريستيانو رونالدو جائزة هداف بطولة أمم أوروبا الأخيرة " يورو 2020"، قبل انطلاق المباراة، بعد أن توج بجائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف، بفارق عدد الدقائق والأسيستات عن باتريك شيك لاعب منتخب التشيك ".وبتلك النتيجة يحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق 3 نقاط عن منتخب صربيا الوصيف الذي خاض 3 مباريات، فيما يأتي منتخب إيرلندا في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط من 3 مباريات " .ومن المقرر أن يواجه منتخب البرتغال نظيره منتخب قطر (الضيف) يوم السبت المقبل في مباراة غير محتسبة نتيجتها، ويحل ضيفاً على أذريبجان يوم السابع من ايلول الحالي "./انتهى2

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