قانون الإجهاض الجديد في تكساس يثير جدلا واسعا

2021/09/02 | 07:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل قانون الإجهاض الجديد في تكساس الذي يحظر الإجراء بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل، حيز التنفيذ، الأربعاء، بعد عدم صدور قرار من المحكمة العليا بناء على طلب طارئ من قبل العيادات والمدافعين عن حقوق الإجهاض لمنعه.

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