تغريدة جديدة لمفتي عُمان عن

2021/09/02 | 07:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر أحمد بن حمد الخليلي، مفتي سلطنة عُمان، تغريدة جديدة عما وصفه بالانتصار على "أعظم قوة استكبارية" في أفغانستان، على حد تعبيره.

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